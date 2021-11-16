Агент Барбоза: в Португалии действительно не хотят играть в стыках против России

Футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил слова главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, что у них в стране не хотят в стыковых матчах встречаться с Россией.

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Напомним, что сборные России и Португалии выступят в стыковых матчах, заняв вторые места в своих группах в рамках отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября. Мероприятие пройдет в Цюрихе. Обе команды будут сеяными на жеребьевке и проведут полуфинальные матчи дома.



Сборная Португалии в заключительном матче отборочного турнира на своем поле уступила Сербии (1:2). В 8 матчах португальцы набрали 17 очков. Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством португальцы в 2016 году стали чемпионами Европы.



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Тренер сборной Португалии Сантуш: не хочется встречаться в стыках с Россией "Это был бы интересный футбольный матч. Две хорошие команды, которые имеют большой потенциал. Но, если честно, в Португалии не хотят, чтобы нам попалась сборная России . Было бы лучше избежать встречи против России, потому что это сильная команда. Есть более слабые сборные, и Португалия хочет сыграть против них, нежели против вашей команды", - сказал Барбоза.Напомним, что сборные России и Португалии выступят в стыковых матчах, заняв вторые места в своих группах в рамках отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября. Мероприятие пройдет в Цюрихе. Обе команды будут сеяными на жеребьевке и проведут полуфинальные матчи дома.Сборная Португалии в заключительном матче отборочного турнира на своем поле уступила Сербии (1:2). В 8 матчах португальцы набрали 17 очков. Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством португальцы в 2016 году стали чемпионами Европы.Источник: РБ Спорт