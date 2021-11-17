Смородская поделилась мнением о потенциальных соперниках сборной России в стыковых матчах. По ее словам, предпочтительным соперником для россиян является сборная Северной Македонии.
"Там такие у нас соперники намечаются тяжелые, что очень сложно выбрать. Итальянцы тяжелые, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония - лучше всех! Шансы есть всегда. <...> Все зависит от настроя и от подготовки. Будет тяжело, но надо бороться: легких путей нет", - сказала Смородская.
Напомним, что в полуфинале стыковых матчей оппонентом сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка запланирована на 26 ноября. Мероприятие состоится в Цюрихе.
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская назвала предпочтительного соперника сборной России в стыковых матчах
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящем участии сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС