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Смородская назвала предпочтительного соперника сборной России в стыковых матчах

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящем участии сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
Смородская поделилась мнением о потенциальных соперниках сборной России в стыковых матчах. По ее словам, предпочтительным соперником для россиян является сборная Северной Македонии.

"Там такие у нас соперники намечаются тяжелые, что очень сложно выбрать. Итальянцы тяжелые, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония - лучше всех! Шансы есть всегда. <...> Все зависит от настроя и от подготовки. Будет тяжело, но надо бороться: легких путей нет", - сказала Смородская.

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей оппонентом сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка запланирована на 26 ноября. Мероприятие состоится в Цюрихе.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Смородская Сборная России
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