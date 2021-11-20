— Когда Дзюба сделал заявление, что он не в лучшей форме, это была правда. Всё остальное идёт от конфликта.
Я знал весь их конфликт. Дзюба шёл и доказывал во всех командах, куда его отправляли. Так что он имел право тогда так ответить главному тренеру, — рассказал Ловчев в интервью "СЭ".
33-летний Дзюба отказался от вызова в сборную России в октябре, сославшись на плохую физическую форму. В ноябре наставник национальной команды Валерий Карпин не рассматривал кандидатуру Дзюбы.
Вчера Дзюба оформил хет-трик в ворота "Нижнего Новгорода" (5:1).
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Ловчев: я знал весь конфликт Дзюбы и Карпина. Артем имел право так ответить
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о конфликте наставника сборной России Валерия Карпина и форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
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