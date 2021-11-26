— Думаю, что Польшу пройти вполне реально, почему нет. Надо просто хорошо подготовиться, зарядить команду.
Подготовка будет где-то рядом с домом. Это сыграет нам на руку, — рассказал Комбаров в интервью "СЭ".
Сборной России в полуфинале стыковых матчей к мундиалю 2022 года предстоит сыграть против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов. В случае, если команда Карпина одолеет Польшу, то в финале стыковых матчей она сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.
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Дмитрий Комбаров: сборной России Польшу пройти вполне реально, почему нет
Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что команде по силам пройти Польшу в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года.
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