— Поговорили очень хорошо, — цитирует Бакаева "Чемпионат".
Напомним, сегодня в Москве состоялась встреча игроков сборной России и наставника команды Валерия Карпина. По сообщениям, они обсуждали итоги отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, а также предстоящий стыковой матч против Польши, который состоится в марте.
Карпин проводит встречу с игроками сборной России
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Бакаев — о собрании сборной России: поговорили очень хорошо
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал итоги встречи команды с наставником Валерием Карпиным.
Фото: Чемпионат