— У меня контракт до 31 марта. Готов ли продолжить — пока не готов сказать. После стыков подумаем, — цитирует Карпина "Чемпионат".
52-летний Валерий Карпин возглавил сборную России в июле этого года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года, которые пройдут в марте. Первым соперником команды станет Польша, а затем, в случае успеха, победитель пары Швеция — Чехия.
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"Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск с мыслями, про которые я сегодня говорил". Карпин — о собрании сборной
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Карпин: готов ли продолжить работу в сборной после стыков? Пока не готов сказать
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в команде.
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