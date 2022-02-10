Напомним, Черчесов был отправлен в отставку летом прошлого года.
"Вел ли я переговоры с РФС? Нет! До меня доходили такие слухи, но у нас не было никаких переговоров и контактов. Иногда слухи действительно основаны на реальных фактах, но не в этом случае.
О России у меня прекрасные воспоминания, я провел там замечательное время, но пока не было никаких предпосылок, чтобы вернуться работать в Россию", - сказал Виллаш-Боаш.
Последним клубом Виллаш-Боаша был "Марсель". Французский клуб 44-летний специалист возглавлял с 2019 по 2021 год. Также португалец работал в "Шанхай СИПГ", "Тоттенхэме", "Челси" и "Порту".
Напомним, накануне Андре Виллаш-Боаш посетил сбор Зенита в Лагуше (Португалия). Португальский специалист встретился с командой и тренерским штабом "сине-бело-голубых". Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014-го по 2016-й, под его руководством команда выиграла титул чемпионов России, Кубок и Суперкубок страны.
Источник: Матч ТВ
Виллаш-Боаш отреагировал на слухи о возможности возглавить сборную России
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером сборной России после отставки Станислава Черчесова.
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