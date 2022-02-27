Сегодня ФИФА объявила о том, что сборная России будет проводить домашние матчи на нейтральном поле без флага, гимна и зрителей. Допустимо будет только название "сборная РФС", а не "Россия".
"Надо в Сербии играть! Нас так там поддержат, это 100%! Либо Сербия, либо Китай. Было бы здорово взять и сыграть в Сирии, поиздеваться над этими решениями. Есть и еще решения - Куба или Венесуэла. Но вообще я бы протест сейчас написал на такое решение ФИФА, потому что всегда заявляется, что спорт вне политики. Это дискриминация футбола", - сказал Тарпищев.
В марте сборная России должна сыграть против Польши в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. Эта игра запланирована на 24 марта и должна была пройти на "ВТБ Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В случае победы сборная России сыграет в финальном матче мини-турнира с лучшим из пары Швеция - Чехия. Матч состоится 29 марта. Он также должен был пройти в Москве. Если подопечные Карпина проиграют Польше, то в этот же день они проведут товарищеский матч с худшим из второй полуфинальной пары.
Источник: РИА Новости
"Сербия, Китай, Куба и Венесуэла". Тарпищев назвал страны, где может играть сборная России
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев назвал места, где сборной России по футболу стоит проводить домашние матчи после санкций со стороны ФИФА.
Фото: ТАСС