Ранее СМИ сообщили, что некоторые ведущие футболисты сборной Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в национальную команду на матч со сборной России, который должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Идею сыграть с Россией раскритиковал Миралем Пьянич, также против выступил Эдин Джеко.
"Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте", - цитирует Карпина РБ Спорт.
Сборная Боснии и Герцеговины занимает 57-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда этой страны не попала на чемпионат мира-2022.
В сентябре боснийцы проведут два матча в рамках Лиги наций. 23 сентября дома Босния примет Черногорию, 26 сентября в гостях сыграет с Румынией. Босния и Герцеговина возглавляет таблицу группы 3 дивизиона B.
Представитель Футбольного союза Боснии объяснил решение согласиться на матч с Россией
"Я тут при чем?" Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть против сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость об отказе лидеров сборной Боснии и Герцеговины играть с российской командой.
Фото: РФС