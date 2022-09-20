Матчи Скрыть

Сделать ставку

Петржела: такая сборная России никому не нужна. С ней никто не хочет играть

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об отстранении сборной России от чемпионата Европы-2024.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня УЕФА объявил о недопуске национальной команды до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Таким образом, Россия пропустит и финальную часть континентального первенства.

24 сентября в Бишкеке сборная России встретится с Киргизией. На ноябрь у национальной команды запланировано 2 матча - гостевой с Ираном и домашний с Боснией и Герцеговиной. Стоит отметить, что лидеры боснийской сборной отказались играть с Россией. Встреча с Боснией должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

"Такая сборная России никому не нужна. Зачем? Им же не играть на чемпионате мира, чемпионате Европы. Сейчас они будут играть с Киргизией, ну что это за соперник? Это очень слабая команда. Российская сборная - очень сильная команда. Мне очень жалко. Но со сборной Россией никто не хочет играть", - цитирует Петржелу "СЭ".

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.


Петржела Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Сборная России мимо Евро-2024: еще два года без европейского футбола. Не пора ли повернуться к Азии? 2
Экс-защитник "Динамо" Плиев может перейти в "Уфу". За башкирский клуб выступает его брат
Петржела: такая сборная России никому не нужна. С ней никто не хочет играть 2
Кутепов объяснил, почему решил взять третий номер в "Торпедо" 1
Шишкин рассказал, что изменилось в "Спартаке" при Абаскале
Соболев: мотивация играть за сборную есть всегда
Кутепов рассказал, в какой клуб РПЛ мог перейти летом вместо "Торпедо" 1
Агент Башича: Иван будет стремиться попасть из "Оренбурга" в "Зенит" 6
Чалов признался, что никого не знает из сборной Киргизии 3
Масалитин: мы стали изгоями в Европе - надо рассматривать сотрудничество с Азией 3 эксклюзив
Источник: Ташуев возглавит "Ахмат" и подпишет контракт до конца сезона
Карпин рассказал, почему Джикия пропустил тренировку сборной России
Оленев прокомментировал свое назначение на пост гендиректора "Химок" 3
Карпин - о Дзюбе: не следил за его игрой в Турции. Если вам интересно - смотрите 5
"Химки" объявили имя нового генерального директора клуба 3
Карпин рассказал, состоятся ли матчи сборной России с Ираном и Боснией
УЕФА разведет сборные Украины и Белоруссии при жеребьевке Евро-2024
"Все понимали, что это будет так". Карпин - об отстранении сборной России от Евро-2024 3
Карпин: я не знаю, буду ли тренером "Ростова" на неделе, а вы про сборную
Кержаков: не считаю отстранение от ЧЕ-2024 поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии 3
Гаджиев – об отстранении сборной от Евро-2024: без России никуда этот мир не пойдет, а мы вернемся только сильнее 7
Джикия пропускает тренировку сборной России
Президент "Урала" Иванов: если Месси бы стал свободным агентом, с удовольствием его подписали бы 1
Захарян прокомментировал свой вынужденный отъезд из расположения сборной России
Источник: Путин поддержал идею провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной 5
Газизов – о финансовом положении "Уфы": надеемся на то, что клуб доживет до конца сезона 3
Аршавин – о недопуске сборной России до Евро-2024: а вы чего-то другого ожидали? 1
Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на выбор Сазонова в пользу сборной Грузии
Губерниев предположил, что отсутствие сборной России на Евро-2024 приведет к деградации футбола в стране 6
Бывший полузащитник "Зенита" и "Ахмата" Маурисио перешел в "Родину"
Все новости
-