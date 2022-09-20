Сегодня УЕФА объявил о недопуске национальной команды до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Таким образом, Россия пропустит и финальную часть континентального первенства.
24 сентября в Бишкеке сборная России встретится с Киргизией. На ноябрь у национальной команды запланировано 2 матча - гостевой с Ираном и домашний с Боснией и Герцеговиной. Стоит отметить, что лидеры боснийской сборной отказались играть с Россией. Встреча с Боснией должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
"Такая сборная России никому не нужна. Зачем? Им же не играть на чемпионате мира, чемпионате Европы. Сейчас они будут играть с Киргизией, ну что это за соперник? Это очень слабая команда. Российская сборная - очень сильная команда. Мне очень жалко. Но со сборной Россией никто не хочет играть", - цитирует Петржелу "СЭ".
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.
Петржела: такая сборная России никому не нужна. С ней никто не хочет играть
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об отстранении сборной России от чемпионата Европы-2024.
Фото: ФК "Зенит"