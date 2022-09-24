Сборные России и Киргизии должны провести еще один матч в 2023 году

Глава Киргизского футбольного союза (КФС) Медербек Сыдыков сообщил, что сборные Киргизии и России должны провести еще один матч.

Фото: РФС





Напомним, сегодня



Свои следующие матчи сборная России должна провести в ноябре - против Ирана и Боснии и Герцеговины. "Общались с РФС, будем дальше сотрудничать. Устная договоренность об ответной игре есть. Будем смотреть. Она должна пройти в следующем году в Москве", - цитирует Сыдыкова Матч ТВ Напомним, сегодня сборная России в Бишкеке переиграла сборную Киргизии (2:1). При этом соперник вышел вперед в первом тайме благодаря голу Шукурова. Уже до конца первого тайма счет сравнял Александр Соболев, реализовавший пенальти. А в конце встречи Даниил Уткин все же сумел вырвать для подопечных Валерия Карпина победу.Свои следующие матчи сборная России должна провести в ноябре - против Ирана и Боснии и Герцеговины.