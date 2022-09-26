- Это было очень полезно и правильно - провести этот матч. Мы играли таймы разными составами, посмотрели много новичков, увидели то, как они воспринимают и впитывают информацию. Это очень полезно. Можно было выпустить другой состав, условно основной, на 75-90 минут - и счет мог быть крупнее. Но чего бы мы этим добились? Выиграли бы, допустим, 3:1 или 4:1. Какая была бы польза от игры? Посмотрели бы мы на ряд футболистов - Караваев, Кузяев, Джикия, Фомин, Баринов - еще раз. Дальше что? Что бы изменилось? Сейчас посмотрели новичков. Важно и то, чтобы футболисты вернулись в клубы без травм - впереди еще много игр, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Товарищеский матч сборных Киргизии и России прошел 24 сентября в Бишкеке, победу со счетом 2:1 одержали подопечные Валерия Карпина. Тренерский штаб нашей национальной команды выпустил два отдельных состава полевых игроков на каждый из таймов, при этом в каждый из них было включено большое количество новичков: за сборную России дебютировали впервые вызванные на сбор Сергей Бородин, Александр Коваленко, Роман Ежов, Даниил Уткин, Даниил Хлусевич, Максим Глушенков, Александр Сильянов и Артем Макарчук, а также вызывавшийся ранее, но не выходивший на поле Данил Круговой. Голами в составе сборной России отметились Александр Соболев с пенальти и Даниил Уткин с передачи Николая Комличенко.
Ранее стало известно, что УЕФА отстранил сборную России от жеребьевки отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024 в Германии, которая должна была пройти в октябре в немецком Франкфурте.
Сложная победа, 8 новичков, связка Уткин-Комличенко работает и в сборной. 7 наблюдений по матчу Киргизия – Россия
Карпин - о матче России и Киргизии: выпустили бы основной состав - счет мог быть крупнее. Но чего бы мы этим добились?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему команда вышла на товарищеский матч против сборной Киргизии (2:1) не в боевом составе.
Фото: РФС