– Кокорин не в лучшей форме, свои лучшие годы уже отыграл. Он – сбитый летчик. Ему было бы престижно сыграть даже с теми странами, которые, по его мнению, неконкурентоспособны. Его высказывание по отношению к своей команде и тренерскому штабу не совсем корректное. Давайте будем честны, Кокорин не звезда мирового масштаба. Сборная легко обойдется без него, – цитирует Свищева "Metaratings".
Российский форвард Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", куда он перешел из московского "Спартака", но прямо сейчас на правах годичной аренды представляет кипрский клуб "Арис". В текущем сезоне он провел за него шесть матчей, забил три мяча, отдал одну результативную передачу. В интервью для Нобеля Арустамяна, которое вышло вчера, 17 октября, Кокорин сомнительно высказался о перспективе возвращения в сборную России, назвав основным фактором то, что она играет лишь товарищеские игры со слабыми соперниками. За сборную России по футболу Александр 11 ноября 2011 года. В сумме провел за национальную команду 48 игр, забил двенадцать мячей.
Свищев: Кокорин не в лучшей форме, свои лучшие годы уже отыграл. Он – сбитый летчик, сборная легко обойдется без него
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова Кокорина о том, что он не хочет возвращаться в сборную России.
Фото: ФК "Арис"