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"Metaratings": сборная России в ноябре может провести товарищеский матч с Таджикистаном

Стал известен еще один возможный соперник сборной России по товарищескому матчу.
Фото: РФС
По информации источника, национальная команда в ноябре может сыграть со сборной Таджикистана. Сообщается, что стороны ведут переговоры о проведении матча в Душанбе. Скорее всего, встреча состоится 17 ноября.

Сборная Таджикистана в рейтинге ФИФА занимает 108 место.

Сегодня СМИ сообщили, что 20 ноября в Ташкенте Россия может провести товарищеский матч с Узбекистаном.

Стоит отметить, что на 19 ноября у сборной России намечен матч с Боснией и Герцеговиной. Встреча должна состояться в Санкт-Петербурге. Против ее проведения выступают несколько ведущих игроков боснийской команды.

Также сообщалось, что в ноябре России проведет гостевой товарищеский матч с Ираном.

Источник: Metaratings


Сборная России Сборная Таджикистана
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