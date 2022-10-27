По информации источника, национальная команда в ноябре может сыграть со сборной Таджикистана. Сообщается, что стороны ведут переговоры о проведении матча в Душанбе. Скорее всего, встреча состоится 17 ноября.
Сборная Таджикистана в рейтинге ФИФА занимает 108 место.
Сегодня СМИ сообщили, что 20 ноября в Ташкенте Россия может провести товарищеский матч с Узбекистаном.
Стоит отметить, что на 19 ноября у сборной России намечен матч с Боснией и Герцеговиной. Встреча должна состояться в Санкт-Петербурге. Против ее проведения выступают несколько ведущих игроков боснийской команды.
Также сообщалось, что в ноябре России проведет гостевой товарищеский матч с Ираном.
Источник: Metaratings
"Metaratings": сборная России в ноябре может провести товарищеский матч с Таджикистаном
Стал известен еще один возможный соперник сборной России по товарищескому матчу.
Фото: РФС