- Ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша Федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана. С кем именно будут проводить матчи наша команда, пока сказать не могу, потому что договор с национальными ассоциациями еще не подписан. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет объявлять даты и соперников, - передает слова Салиева Sport24.
Ранее появилась информация, что в ноябре 2022 года сборная России может сыграть выездные товарищеские матчи со сборными Узбекистана и Таджикистана. До этого предварительно планировались матчи нашей национальной команды со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины, но иранцы не смогли найти окно для этой игры в графике подготовки к Чемпионату мира-2022 в Катаре, а Федерация футбола Боснии до сих пор не дала окончательного согласия на товарищеский матч на фоне антироссийских настроений в Европе.
Федерация футбола Таджикистана - о возможном матче со сборной России: договор еще не подписан
Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев дал комментарий по информации о возможном товарищеском матче в ноябре со сборной России.
Фото: РФС