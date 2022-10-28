- Любые игры нужны. Между собой, с Таджикистаном, Узбекистаном. Кому-то будет плохо от матча нашей сборной с командами, которые, как многие считают, не соответствуют уровню национальной команды? Не думаю. Вопрос же больше не в самих играх, сколько в сборе, в тренировках. Сборная России - это больше, чем товарищеский матч с кем-либо. Если говорить образно, то сборная - это как семья, которая воссоединяется за одним столом. Семья должна существовать и быть вместе в любое время - тяжелое или позитивное, - передает слова Малафеева "РБ Спорт".
28 октября официальный телеграм-канал сборной России сообщил, что в ноябре 2022 года наша национальная команда сыграет на выезде товарищеский матч со сборной Таджикистана. Игра пройдет 17 ноября, место ее проведения - Центральный республиканский стадион, расположенный в столице Таджикистана Душанбе. Также появлялась неофициальная информация, что в ноябре сборная России может сыграть контрольный матч в Ташкенте со сборной Узбекистана. Ранее предполагаемыми соперниками подопечных Валерия Карпина в ноябрьских матчах были сборная Ирана, а также национальная команда Боснии и Герцеговины. 24 сентября сборная России сыграла в Бишкеке со сборной Киргизии, товарищеская встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нашей команды, забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти, и полузащитник Даниил Уткин.
Малафеев: сборная России - это больше, чем матч с кем-либо, это как семья, которая воссоединяется за одним столом
Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о товарищеском матче национальной команды со сборной Таджикистана 17 ноября.
Фото: РФС