– Матч с Таджикистаном? С кем смогли договориться, с тем и будем играть. Или выбирать можно было? Матча с Боснией и Герцеговиной, наверное, не будет. А на 16 ноября стоял матч с Ираном. Про него я тоже ничего не знаю: отказались ли иранцы или нет. Я тренер, это не входит в мои обязанности, – цитирует Карпина "Матч ТВ".
Свой предыдущий товарищеский матч сборная России проводила с национальной команды Киргизии – 24 сентября 2022 города. Они встречались в Бишкеке, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыла сборная Киргизии, затем забивали только российские игроки – в первом тайме счет сравнял Александр Соболев, реализовавший пенальти, а во втором тайме свой момент реализовал Даниил Уткин. Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября 2022 года, в городе Душанбе. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.
Карпин: матча с Боснией и Герцеговиной, наверное, не будет
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ближайшие товарищеские матчи национальной команды.
Фото: ТАСС