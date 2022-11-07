Официальный телеграм-канал молодежной сборной России опубликовал полный список игроков, вызванных главным тренером Михаилом Галактионовым на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в период с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде.
В сентябре 2022 года сборная России U21 провела два товарищеских матча - со сверстниками из Белоруссии и Казахстана. В обеих встречах подопечные Михаила Галактионова одержали победы - со счетом 6:1 и 2:1 соответственно.
Мелёхин, Денисов и Тюкавин - в составе молодежной сборной России
Стал известен состав сборной России U21 на учебно-тренировочный сбор в ноябре 2022 года.