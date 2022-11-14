Сербский журналист: благодарны, что на Сербию в мире ставят все больше, но поддержка россиян на ЧМ-2022 всегда дороже

Сербский журналист издания B92 Sport Лука Николич прокомментировал призыв организации "Россотрудничество" к российским болельщикам поддержать сборную Сербии на ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
– Не знал о призыве в России поддерживать сборную Сербии на ЧМ-2022. Очень рад это слышать, думаю, в сборной сказали бы то же самое. В этом году наша команда привлекает к себе большое внимание в мире. Мы благодарны, что на Сербию в мире ставят все больше и больше, но поддержка россиян на ЧМ-2022 всегда дороже. Русские были рядом, когда все было плохо, и остаются рядом, когда все хорошо, – цитирует Николича Metaratings.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Сборная Сербии по результатам жеребьевки попала в одну группу с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на турнире сербы проведут с бразильцами 24 ноября, в 22:00 по московскому времени. Затем сборная Сербии встретится с Камеруном (28 ноября) и Швейцарией (2 декабря). Сербы отобрались на чемпионат мира, находясь в одной группе с Португалией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном. И заняли в ней первое место, опередив португальцев на три очка.


Сборная Сербии Чемпионат Мира
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