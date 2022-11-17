Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Таджикистан
0 - 0 0 0
РоссияЗавершен
Сирия
0 - 1 0 1
БеларусьЗавершен
Иордания
1 - 3 1 3
ИспанияЗавершен
Марокко
3 - 0 3 0
ГрузияЗавершен
Сделать ставку

Монсон: хотел болеть за Россию на ЧМ-2022, но ее несправедливо лишили возможности туда попасть

Бывший боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о неучастии сборной России в чемпионате мира 2022 в Катаре.
Фото: РИА Новости
"Предстоящий чемпионат мира я постараюсь посмотреть. Мне хотелось бы болеть за сборную России, но, к сожалению, ее там не будет. Безусловно, Россию несправедливо лишили возможности попасть на чемпионат мира в Катаре. Политике нет места в спорте, так быть не должно", - цитирует Монсона "РБ Спорт".

Напомним, национальные и клубные команды России, начиная с минувшей весны, отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим решение сборная не смогла сыграть с Польшей в стыковом турнире предстоящего чемпионата мира в Катаре, а также была отстранена от жеребьевки отбора к чемпионату Европы 2024.

Клубы РПЛ, расположившиеся в топ-5 по итогам предыдущего сезона, потеряли возможность участвовать в текущем розыгрыше еврокубков.


Сборная России Чемпионат Мира
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Пиняев: тяжело играть на таком поле? Плохому танцору сами понимаете, что мешает 1
Пономарев - об игре с Таджикистаном: надо граммов триста выпить, чтобы смотреть такой футбол. Просто кошмар эксклюзив
Тренер сборной Таджикистана Сегрт: для нас эта ничья равносильна победе
Карпин: даже по составу видно, что нет цели кровь из носа обыграть Таджикистан 5
Павлюченко: впустую провел полтора часа. Тяжело назвать матч Таджикистан - Россия футболом 2
Осинькин – о дебюте Пиняева за сборную России: он всегда выделяется игровой наглостью 1
Песьяков - о травме в матче с Таджикистаном: это не газон, это ковер
Карпин - о ничьей с Таджикистаном: игра абсолютно не была равной
Кафанов: боюсь, Песьяков пропустит матч против Узбекистана и игры "Ростова"
Монсон: хотел болеть за Россию на ЧМ-2022, но ее несправедливо лишили возможности туда попасть 1
"Локомотив" объявил о пополнении в тренерском штабе
Россия и Таджикистан сыграли в безголевую ничью, Песьяков травмировался через 6 минут после выхода на поле 34
Спортдиректор "Крыльев": Пиняев и Солдатенков попали в старт сборной России – пожелаю вернуться здоровыми
Песьяков получил травму в товарищеском матче с Таджикистаном. Он заменил Селихова во втором тайме 1
Агент Захаряна: если Арсен и получит армянский паспорт, то не для того, чтобы быстрее уехать в Европу 3
-