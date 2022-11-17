"Предстоящий чемпионат мира я постараюсь посмотреть. Мне хотелось бы болеть за сборную России, но, к сожалению, ее там не будет. Безусловно, Россию несправедливо лишили возможности попасть на чемпионат мира в Катаре. Политике нет места в спорте, так быть не должно", - цитирует Монсона "РБ Спорт".
Напомним, национальные и клубные команды России, начиная с минувшей весны, отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим решение сборная не смогла сыграть с Польшей в стыковом турнире предстоящего чемпионата мира в Катаре, а также была отстранена от жеребьевки отбора к чемпионату Европы 2024.
Клубы РПЛ, расположившиеся в топ-5 по итогам предыдущего сезона, потеряли возможность участвовать в текущем розыгрыше еврокубков.
Монсон: хотел болеть за Россию на ЧМ-2022, но ее несправедливо лишили возможности туда попасть
Бывший боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о неучастии сборной России в чемпионате мира 2022 в Катаре.
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