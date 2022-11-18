"По возможности буду следить за чемпионатом мира. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Чемпионат мира 2022 в Катаре начнется 20 ноября, финальный матч турнира состоится 18 декабря.
Напомним, сборная России не смогла отобраться на мировое первенство, так как была отстранена от полуфинального матча стыкового турнира против Польши.
Глушаков – о ЧМ-2022: буду болеть за Хорватию и Сербию – они близки нам по духу
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков ответил на вопрос, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира 2022.
Фото: ФК "Химки"