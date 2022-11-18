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Тарханов: думаю, в матче с Узбекистаном у сборной России мотивации будет побольше. Выйдут те, кто давно в команде

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Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что сборная России будет больше мотивирована на матч с Узбекистаном.
Фото: Сборная России по футболу
– Узбекистан всегда выделяется, остается в шаге от выхода на чемпионат мира, борется до последнего. Им не хватает чего-то, но исполнители хорошие есть. Так что мотивации у российской сборной, конечно, будет побольше. Думаю, в этой игре выйдут те, кто давно выступает в национальной команде, – цитирует Тарханова "Матч ТВ".

Сборная Узбекистана примет на своем поле сборную России 20 ноября, в это воскресенье. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. Вчера сборная России под руководством ее главного тренера Валерия Карпина встречалась со сборной Таджикистана. Встреча завершилась нулевой ничьей. За российскую национальную команду дебютировало сразу несколько игроков, в том числе и голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, вышедший на замену в перерыве вместо вратаря московского "Спартака" Александра Селихова, и получивший травму через несколько минут после этого.


Тарханов Сборная России Сборная Узбекистана
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