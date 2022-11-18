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Романцев – о матче сборной России с Таджикистаном: надо не вздыхать и опускать руки, а двигаться вперед, искать таланты

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Экс-наставник московского "Спартака" Олег Романцев высказался о товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).
Фото: Global Look Press
– Надо не вздыхать, не опускать руки, а двигаться вперед. А еще искать в своем футбольном хозяйстве новые таланты. Карпин уже не раз говорил об этом, в чем я с ним полностью согласен, – цитирует Романцева "СЭ".

Сборная Таджикистана принимала на своем поле сборную Россию вчера, 17 ноября. Матч завершился нулевой ничьей и сопровождался огромным ажиотажем и забитыми до предела трибунами. В этой игре со стороны сборной России дебютировало сразу шесть футболистов: Лечи Садулаев из грозненского "Ахмата", Сергей Пиняев и Александр Солдатенков из самарских "Крыльев Советов", Александр Селихов из московского "Спартака", Сергей Песьяков из "Ростова" и Владимир Сычевой из "Оренбурга". Свой следующий товарищеский матч российская сборная проведет в это воскресенье, 20 ноября, против Узбекистана на выезде. Начало матча – в 15:00 по московскому времени.


Романцев Сборная России Сборная Таджикистана
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