Валерий Газзаев: Польша не заслуживает выхода из группы на ЧМ-2022 в Катаре. Им просто повезло

Бывший главный тренер ЦСКА
и сборной России
Валерий Газзаев прокомментировал выход сборной Польши в плей-офф чемпионата мира по футболу-2022.
– Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло, – передает слова Газзаева "СЭ"
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Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу-2022 со второго места в своей группе, опередив национальные команды Мексики и Саудовской Аравии. Аргентина заняла в этой группе первое место. Сборные Аргентины и Польши встречались между собой вчера, их матч завершился победой аргентинцев со счетом 2:0. В параллельной игре Мексика обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1, но этого им не хватило для выхода из группы. В 1/8 финала Польша встретится с Францией 4 декабря, в ближайшее воскресенье.