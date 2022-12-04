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Орещук: считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов пройти в четвертьфинал, даже теоретических

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Бывший игрок польской "Легии" Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Польши и Франции.
Фото: Sport24
– Сегодня я буду болеть за сборную Франции против Польши. Французы – мой фаворит на этом турнире. Хочу, чтобы они выиграли чемпионат мира. В любом другом матче я бы поддерживал поляков. Считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов пройти в четвертьфинал, даже теоретических. Франция и Бразилия – главные фавориты ЧМ. Они должны дойти до финала и все решить там, – цитирует Орещука Metaratings.

Сборные Франции и Польши встретятся между собой сегодня, в 18:00 по московскому времени, в матче 1/8 финала ЧМ-2022, который проходит в данный момент на территории Катара – с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Французы вышли в плей-офф, заняв первое место в своей группе. Команда Дидье Дешама опередили Австралию, Данию и Тунис. Двух первых они обыграли в первых турах, а Тунису они уступили, выставив на игру второй состав. Поляки вышли из группы со второго места в собственной группе, они смогли опередить сборные Мексики и Саудовской Аравии. С первыми они сыграли вничью в первом туре (0:0), а вторых обыграли во втором (2:0). Аргентина обыграла Польшу в третьем туре со счетом 2:0.


Орещук Сборная Польши Чемпионат Мира
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