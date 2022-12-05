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1 - 1 (П 1 - 3) 1 113)
ХорватияЗавершен
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4 - 1 4 1
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Влашич – о Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022: должны были обыгрывать Японию ещё в основное время

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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился эмоциями от победы над Японией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (1:1, 3-1).
Фото: Getty Images
"Сегодня они сыграли очень дисциплинированно и уверенно в обороне, пытались ловить нас на контратаках. Но мы доминировали по ходу всего матча и должны были побеждать ещё в основное время. К счастью, мы довели дело до победы в серии пенальти", - цитирует игрока "Чемпионат".

Хорваты сегодня сыграли с Японией за выход в четвертьфинал мирового первенства в Катаре. По итогам основного времени на табло сохранялся ничейный счет, победитель определился в серии пенальти.

"Шашечным" предстоит в рамках 1/4 финала ЧМ сойтись с победителем матча Бразилия – Южная Корея, который пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.


Сборная Хорватии Влашич Сборная Японии
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