Влашич – о Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022: должны были обыгрывать Японию ещё в основное время

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился эмоциями от победы над Японией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (1:1, 3-1).
"Сегодня они сыграли очень дисциплинированно и уверенно в обороне, пытались ловить нас на контратаках. Но мы доминировали по ходу всего матча и должны были побеждать ещё в основное время. К счастью, мы довели дело до победы в серии пенальти", - цитирует игрока "Чемпионат
".
Хорваты сегодня сыграли с Японией за выход в четвертьфинал мирового первенства в Катаре. По итогам основного времени на табло сохранялся ничейный счет, победитель определился в серии пенальти.
"Шашечным" предстоит в рамках 1/4 финала ЧМ сойтись с победителем матча Бразилия – Южная Корея, который пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.