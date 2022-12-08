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Колосков - о заявлении Инфантино: и про Катар, и про Америку потом объявит, что лучше ЧМ вообще никогда не было

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что групповой этап ЧМ-2022 в Катаре стал лучшим в истории чемпионатов мира.
Фото: Getty Images
- Он не передумал, что в России был лучший чемпионат мира - это просто такая политика. Он объявит в конце концов, что в Катаре лучше, чем в России, а потом про Америку, Канаду и Мексику скажет, что лучше вообще никогда не было. К сожалению, он так скажет, чтобы подчеркнуть, что Катар оправдал его надежды. Но чемпионат в России был признан лучшим не президентом федерации, а советом Международной федерации футбола. А совет - это 30 с лишним человек во главе с президентом, - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что завершившийся групповой этап Чемпионата мира-2022 в Катаре был лучшим в истории мундиалей. По завершении проводившегося в 2018 году в нашей стране ЧМ-2018 Инфантино называл лучшим в истории чемпионат мира в России. ЧМ-2022, проходящий в настоящее время в Катаре, был отмечен рядом общественно-политических скандалов.

Инфантино: это был лучший групповой этап в истории чемпионатов мира. Игры отличного качества на отличных стадионах

Неспортивно-политический фарс, выставка скандалов, лжи и лицемерия. Почему я не буду смотреть ЧМ-2022 в Катаре


ЧМ-2018 ЧМ-2022 ФИФА Инфантино Колосков
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