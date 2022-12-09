Червиченко: Неймар на этом ЧМ не валяется и не истерит, показывает нам меньше этих спектаклей. У Хорватии нет шансов

Бывший президент московского "Спартака
" Андрей Червиченко
поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2022 Бразилия – Хорватия.
– Все-таки бразильцы и индивидуально посильнее, и команда более сплоченная. Винисиус хорош и отлично играет, а Неймар на этом чемпионате мира не валяется и не истерит, показывает нам меньше этих спектаклей. У Хорватии нет шансов, – передает слова Червиченко "Чемпионат"
.
Сборные Бразилии и Хорватии встретятся между собой уже сегодня, в 18:00 по московскому времени, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022, который прямо сейчас проходит в Катаре. До этого, на стадии 1/8 финала, бразильцы крупно обыграли Южную Корею со счетом 4:1, а хорваты оказались сильнее Японии в серии послематчевых пенальти. Победитель пары Бразилия – Хорватия в полуфинале выйдет на победителя матча Аргентина – Нидерланды, которые сыграют между собой также сегодня, в 22:00 по московскому времени. Сборная Бразилии изначально считается одним из главных фаворитом ЧМ-2022.