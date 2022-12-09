Павлюченко: Хорватия – одна из самых возрастных сборных на ЧМ-2022, с каждым матчем силы уходят все больше и больше

Бывший нападающий сборной России
Роман Павлюченко отметил малые шансы сборной Хорватии на выход в полуфинал чемпионата мира по футболу-2022.
– Сегодня буду болеть за хорватов, но у них мало шансов. Нужно понимать, что прошлую игру хорваты играли не только 90 минут, но и добавленное время. Бразильцs играли 90 минут – сил больше. Хорватия – одна из самых возрастных сборных этого ЧМ, с каждым матчем силы уходят все больше и больше. Бразильцы моложе и быстрее. Шансов у хорватов практически нет, – цитирует Павлюченко Metaratings
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Сборная Хорватии сегодня встретится с национальной командой Бразилии, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022, который прямо сейчас проходит в Катаре. До этого, на стадии 1/8 финала, хорваты прошли сборную Японии – основное время команды завершили со счетом 1:1, в дополнительное время забитых мячей не случилось. Сильнее хорваты оказались в серии послематчевых пенальти. Еще ранее, на групповом этапе, сборная Хорватии обыграла Канаду со счетом 4:1 и сыграла вничью с Бельгией и Марокко (оба матча закончились со счетом 0:0). Победитель пары Хорватия – Бразилия в полуфинале чемпионата мира по футболу-2022 встретится с лучшим в противостоянии Аргентины и Нидерландов, которые сыграют между собой также сегодня, в 22:00 по московскому времени. Завтра, в оставшихся четвертьфиналах ЧМ-2022, сойдутся пары Марокко – Португалия и Англия – Франция.