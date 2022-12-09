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Павлюченко – о Роналду: годы идут, молодежь наступает на пятки. Вместо Криштиану вышел молодой пацан и забил три

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил перспективы нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
– Понятное дело, что годы идут, и молодежь наступает на пятки. Последняя игра доказала это. Вышел молодой пацан вместо Роналду и забил три. Может быть, Криштиану тяжело принимать это, но рано или поздно приходит такое время. Было видно, что Роналду очень сильно обижен на тренера, но тренер тоже не враг себе. После такой успешной игры против Швейцарии какие могут быть вопросы, – цитирует Павлюченко Metaratings.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оставшийся без клуба накануне чемпионата мира-2022, который прямо сейчас проходит в Катаре, выходил в стартовом составе национальной команды в трех матчах группового этапа. В первом туре он забил в ворота сборной Ганы с пенальти, который был назначен за спорный и неочевидный фол со стороны ганского центрального защитника Салису. Во втором и третьем туре Роналду не отметился результативными действиями, а в матче 1/8 финала против сборной Швейцарии и вовсе остался на скамейке запасных. Нападающий португальской "Бенфики" Гонсалу Рамуш, вышедший на поле вместо него, оформил хет-трик, а сама сборная добилась уверенной победы со счетом 6:1. Завтра португальцы сыграют со сборной Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022.


Павлюченко Роналду Сборная Португалии
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