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Кавазашвили: Неймар – избалованный футболист. Это не Пеле, который играл на команду, для команды. Он играет для себя

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Экс-игрок московского "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил игру лидера сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.
Фото: Getty Images
– Сборная Бразилии всегда славилась тем, что взращивает звезд, которые могли бы приносить команде заметный успех. Неймар – избалованный футболист. Это не Пеле, который играл на команду, для команды. Он играет для себя. Когда он "просыпается" на поле и на него начинают играть, у него все прекрасно получается, но это происходит не всегда. Чаще всего он играет вполсилы. По вчерашней игре Бразилии я не заметил ни одного футболиста, который был бы похож на Пеле, Диди, Роналдо, – цитирует Кавазашвили Metaratings.

Сборная Бразилии по результатам жеребьевки ЧМ-2022 изначально оказалась в одной группе с национальными командами Сербии, Камеруна и Швейцарии. В первом туре бразильцы обыграли сербов со счетом 2:0 – оба мяча забил нападающий английского "Тоттенхэма" Ришарлисон, а лидер сборной Неймар был заменен по ходу второго тайма из-за травмы. Именно по причине повреждения Неймар пропустил следующие две игры группового этапа. Во втором туре Бразилия взяла верх над Швейцарией (1:0), в третьем уступили Камеруну, полностью поменяв стартовый состав. На стадии 1/8 финала в основу Бразилии вернулся Неймар, который вместе с партнерами крупно обыграл Южную Корею (4:1), один из мячей забил сам игрок "ПСЖ", с пенальти. Вчера сборная Бразилии встречалась с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2022. Основное время закончилось со счетом 0:0, в дополнительное счет открыл Неймар, но позже хорваты отыгрались благодаря голу Петковича. В серии послематчевых пенальти верх взяла сборная Хорватии, которая в полуфинале сыграет с Аргентиной.


Кавазашвили Неймар Сборная Бразилии Чемпионат Мира
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