Экс-игрок Португалии Мейра: надеюсь, эра Роналду не прошла – он лучший за всю историю футбола!

Экс-футболист сборной Португалии и "Зенита
" Фернанду Мейра высказался о вылете национальной команды с ЧМ-2022.
"Не знаю, прошла ли эра Криштиану Роналду
. Надеюсь, что нет. Ведь он лучший игрок за всю историю футбола! Он символ, наш лидер, капитан", — передает слова Мейры "СЭ
".
Сборная Португалии вылетела с мирового первенства в Катаре, проиграв команде Марокко (0:1) в четвертьфинале. Роналду не попал в стартовый состав на матч и появился на поле во втором тайме.
В общей сложности 37-летний нападающий принял участие в пяти матчах ЧМ-2022 и забил 1 мяч.