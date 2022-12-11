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Экс-игрок Португалии Мейра: надеюсь, эра Роналду не прошла – он лучший за всю историю футбола!

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Экс-футболист сборной Португалии и "Зенита" Фернанду Мейра высказался о вылете национальной команды с ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
"Не знаю, прошла ли эра Криштиану Роналду. Надеюсь, что нет. Ведь он лучший игрок за всю историю футбола! Он символ, наш лидер, капитан", — передает слова Мейры "СЭ".

Сборная Португалии вылетела с мирового первенства в Катаре, проиграв команде Марокко (0:1) в четвертьфинале. Роналду не попал в стартовый состав на матч и появился на поле во втором тайме.

В общей сложности 37-летний нападающий принял участие в пяти матчах ЧМ-2022 и забил 1 мяч.


Роналду Сборная Португалии
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