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Ширер – о промахе Кейна с пенальти в матче с Францией: это будет мучить его всю оставшуюся жизнь

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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал о чувствах Гарри Кейна после незабитого пенальти в матче с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
– Кейн – исключительный игрок. Я знаю его положение, его образ мыслей и то, что он будет снова и снова переживать по поводу этого незабитого пенальти. Этой и следующей ночью он будет лежать на подушке и смотреть в потолок. Будет пересматривать этот момент и убеждать себя, что в этот раз он бы точно забил. Это будет мучить его всю оставшуюся жизнь. Когда я играл за "Ньюкасл", я в похожем стиле не реализовал важный пенальти против "Сандерленда", и это до сих пор не дает мне покоя! Я все еще просыпаюсь с мыслью об этом промахе, – цитирует Ширера The Athletic.

Эпизод, о котором говорит Алан Ширер, случился вчера, 10 декабря, во время четвертого четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022, в котором между собой сошлись сборные Англии и Франции. В первом тайме центральный полузащитник мадридского "Реала" Тчуамени открыл счет в этой встрече, забив из-за пределов штрафной с передачи нападающего мадридского "Атлетико" Гризманна. На перерыв французы ушли, ведя с счете 1:0. Во втором тайме форвард английского "Тоттенхэма" Харри Кейн сумел сравнять счет, реализовав пенальти. После этого форвард итальянского "Милана" Оливье Жиру снова вывел вперед свою команду и установил окончательный счет в этой встрече. У Харри Кейна после гола Жиру был счет сравнять счет, снова реализовав пенальти, но его вторая попытка оказалась провальной – капитан и лидер сборной Англии пробил выше ворот. Теперь в полуфинале ЧМ-2022 в матче со сборной Марокко встретится Франция. Во втором полуфинале между собой сыграют хорваты и аргентинцы.


Ширер Кейн Сборная Англии
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