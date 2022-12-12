Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Гаджиев: Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран. Возможно, Марокко поэтому лучше выступает на ЧМ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев рассказал, влияет ли Рамадан на игру мусульманских футболистов и, в частности, на игроков сборной Марокко.
Фото: Getty Images
– Конечно, Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран и, возможно, сборная Марокко поэтому сейчас лучше выступает на ЧМ. По моему опыту, те, кто соблюдал пост, чуть похуже играли. При этом мы выиграли Вторую лигу с "Динамо Махачкала". Буссуфа пост соблюдал четко, но как это влияло на его игру – не помню, – цитирует Гаджиева Metaratings.

Сборная Марокко начала свой путь на нынешнем чемпионате мира по футболу-2022 с группового этапа. По результатам жеребьевки марокканцы попали в одну группу с Бельгией, Хорватией и Канадой. С Хорватией они сыграли вничью (0:0), а Бельгию и Канаду обыграли (2:0 и 2:1). Сборная Марокко вышла из своего квартета в плей-офф с первого места, попав в 1/8 финала на Испанию. С испанцами марокканцы в основное время и дополнительное время сыграли вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти оказались сильнее. В четвертьфинале сборная Марокко обыграла в основное время Португалию со счетом 1:0. В полуфинале марокканцы сойдутся с французами. Их матч состоится послезавтра, 14 декабря, в 22:00 по московскому времени. За весь турнир сборная Марокко пропустила всего однажды – в результате автогола.


Гаджиев Сборная Марокко Чемпионат Мира
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Новый главный тренер Испании: хочу, чтобы 48 миллионов испанцев отдали жизни за нашу сборную
"РБ Спорт": "Крылья Советов" не смогут отказать "Локомотиву" в трансфере Ежова, Глушенкова и Пиняева 1
Пашалич: Хорватия снова в четверке лучших команд мира. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом
"РБ Спорт": Каррера и Кержаков – кандидаты на пост главного тренера "Рубина" 4
Бракамонте: на гербе сборной Нидерландов изображен лев, но им больше подходит крыса или петух 2
Модрич: думал, что Испания дойдет как минимум до полуфинала чемпионата мира
Семин: Месси – не лучший игрок этого чемпионата мира 3
Marca: лондонский "Арсенал" лидирует в гонке за подписание нападающего "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликса
Евсеев: сборная Марокко может обыграть французов и выйти в финал ЧМ-2022. Они уже доказали, что способны на многое 1
Соломатин: пусть Фукс уезжает, в ЦСКА придут новые молодые ребята и все будет нормально
Модрич: после ничьей с Марокко в группе сборную Хорватии на родине критиковали. Посмотрите, где марокканцы сейчас
Семин – о полуфинале ЧМ-2022 Франция – Марокко: французы фавориты до матча, но это не играет никакой роли во время игры
Гаджиев: Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран. Возможно, Марокко поэтому лучше выступает на ЧМ 2
Модрич: Хорватии будет очень трудно остановить Месси, но мы подготовились 1
Динияр Билялетдинов – о "Локомотиве": команду надо спасать. Не знаю, смогут ли Пиняев, Глушенков и Ежов помочь в этом 1