Гаджиев: Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран. Возможно, Марокко поэтому лучше выступает на ЧМ

Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев рассказал, влияет ли Рамадан на игру мусульманских футболистов и, в частности, на игроков сборной Марокко.

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Сборная Марокко начала свой путь на нынешнем чемпионате мира по футболу-2022 с группового этапа. По результатам жеребьевки марокканцы попали в одну группу с Бельгией, Хорватией и Канадой. С Хорватией они сыграли вничью (0:0), а Бельгию и Канаду обыграли (2:0 и 2:1). Сборная Марокко вышла из своего квартета в плей-офф с первого места, попав в 1/8 финала на Испанию. С испанцами марокканцы в основное время и дополнительное время сыграли вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти оказались сильнее. В четвертьфинале сборная Марокко обыграла в основное время Португалию со счетом 1:0. В полуфинале марокканцы сойдутся с французами. Их матч состоится послезавтра, 14 декабря, в 22:00 по московскому времени. За весь турнир сборная Марокко пропустила всего однажды – в результате автогола. – Конечно, Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран и, возможно, сборная Марокко поэтому сейчас лучше выступает на ЧМ. По моему опыту, те, кто соблюдал пост, чуть похуже играли. При этом мы выиграли Вторую лигу с " Динамо Махачкала". Буссуфа пост соблюдал четко, но как это влияло на его игру – не помню, – цитирует Гаджиева Metaratings Сборная Марокко начала свой путь на нынешнем чемпионате мира по футболу-2022 с группового этапа. По результатам жеребьевки марокканцы попали в одну группу с Бельгией, Хорватией и Канадой. С Хорватией они сыграли вничью (0:0), а Бельгию и Канаду обыграли (2:0 и 2:1). Сборная Марокко вышла из своего квартета в плей-офф с первого места, попав в 1/8 финала на Испанию. С испанцами марокканцы в основное время и дополнительное время сыграли вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти оказались сильнее. В четвертьфинале сборная Марокко обыграла в основное время Португалию со счетом 1:0. В полуфинале марокканцы сойдутся с французами. Их матч состоится послезавтра, 14 декабря, в 22:00 по московскому времени. За весь турнир сборная Марокко пропустила всего однажды – в результате автогола.