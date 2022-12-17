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Радимов - о судье финала ЧМ-2022: все претенденты накосячили, Коллина мог выбрать Марчиняка по прическе

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Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал назначение на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре польского рефери Шимона Марчиняка.
Фото: Getty Images
- Все претенденты на финал накосячили. Поэтому методом исключения прошел Марчиняк, он отработал свои матчи, его поставили. Если выбирал Коллина, то мог ориентироваться по прическе. Читал, что Марчиняк родился 7 января. В 1986 году финал судил арбитр, который родился в этот же день, отработал хорошо, - сказал Радимов в эфире телеканала "Матч ТВ".

18 декабря на "Национальном стадионе" в катарском городе Лусаил состоится финальная игра Чемпионата мира-2022 с участием сборных Франции и Аргентины. Обслуживать матч будет польская бригада арбитров, возглавляемая главным рефери Шимоном Марчиняком. Ранее в матчах ЧМ-2022 в Катаре арбитры приняли большое количество сомнительных решений. 62-летний итальянец Пьерлуиджи Коллина является главой судейского комитета ФИФА.


ЧМ-2022 Коллина Радимов
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