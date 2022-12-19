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Талалаев: Скалони провалил второй тайм против Франции. Ему просто повезло работать в эпоху Месси

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Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев выразил мнение, что наставнику сборной Аргентины Лионелю Скалони повезло работать в эпоху Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
– Скалони во многом повезло, что он работает в эпоху Месси. А вот по поводу его решений тренерских, то дебют матча он выиграл, но после перерыва был провал, – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Лионель Скалони был назначен главным тренером сборной Аргентины по футболу в августе 2018 года. При нем аргентинцы стали обладателем Копа Америка, а вчера стали чемпионами мира, обыграв в финальном матче ЧМ-2022 с Францией. В первом тайме Аргентина обладала очевидным преимуществом, уходила на перерыв, ведя в счете (2:0). Во втором тайме французы постепенно начали перехватывать преимущества, забили свои мячи на 80-й и 81-й минутах. До того, как возглавить сборную самостоятельно, Скалони был ассистентом Хорхе Сампаоли в национальной команде и в футбольном клубе "Севилья". Контракт Лионеля Скалони с аргентинской федерацией футбола действует до 31 декабря 2026 года. По итогам вчерашнего финала наставник сборной Аргентины стал самым молодым тренером, ставшим чемпионом мира (44 года).


Талалаев Скалони Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира
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