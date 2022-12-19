Талалаев: Скалони провалил второй тайм против Франции. Ему просто повезло работать в эпоху Месси

Главный тренер "Торпедо
" Андрей Талалаев выразил мнение, что наставнику сборной Аргентины Лионелю Скалони повезло работать в эпоху Лионеля Месси.
– Скалони во многом повезло, что он работает в эпоху Месси. А вот по поводу его решений тренерских, то дебют матча он выиграл, но после перерыва был провал, – приводит слова Талалаева "Матч ТВ"
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Лионель Скалони был назначен главным тренером сборной Аргентины по футболу в августе 2018 года. При нем аргентинцы стали обладателем Копа Америка, а вчера стали чемпионами мира, обыграв в финальном матче ЧМ-2022 с Францией. В первом тайме Аргентина обладала очевидным преимуществом, уходила на перерыв, ведя в счете (2:0). Во втором тайме французы постепенно начали перехватывать преимущества, забили свои мячи на 80-й и 81-й минутах. До того, как возглавить сборную самостоятельно, Скалони был ассистентом Хорхе Сампаоли в национальной команде и в футбольном клубе "Севилья". Контракт Лионеля Скалони с аргентинской федерацией футбола действует до 31 декабря 2026 года. По итогам вчерашнего финала наставник сборной Аргентины стал самым молодым тренером, ставшим чемпионом мира (44 года).