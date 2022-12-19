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Орлов – о Макроне, утешавшем Мбаппе после финала ЧМ-2022: популист, который специально заигрывает со спортсменами

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил попытку президента Франции Эммануэля Макрона утешить форварда Килиана Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022.
Фото: Global Look Press
– Макрон – популист, как и остальные президенты, которые специально заигрывают со спортсменами, чтобы быть популярнее среди народа! Президент должен отвечать за благосостояние своей страны. Что лично Макрон сделал для Мбаппе? Ничего. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться, – цитирует Орлова Sport24.

Сборные Аргентины и Франции встречались между собой вчера, 18 декабря, в финале ЧМ-2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Президент Франции Эммануэль Макрон присутствовал на трибунах, нередко попал в телетрансляцию и поддерживал свою сборную, а после финального свистка спустился на поле для церемонии награждения. Килиан Мбаппе отметился хет-триком по итогу основного и дополнительного времени (два мяча с пенальти и один с игры), а также реализовал первую попытку своей команды в серии послематчевых пенальти. Сборная Франции, как и сам Килиан Мбаппе, до вчерашнего дня являлись действующими чемпионами мира, обыграв в финале ЧМ-2018 сборную Хорватию со счетом 4:2, но вчера не смогли защитить свой титул. Основное время команды закончили со счетом 2:2, дополнительное – 3:3, в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.


Орлов Макрон Мбаппе Сборная Франции Чемпионат Мира
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