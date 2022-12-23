Кухарчук: на ЧМ-2022 сборная России играла бы не так, как в товарищеских матчах. В отборе всех под каток укладывали

Атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук ответил на вопрос о том, как могла бы сыграть сборная России
на уровне ЧМ-2022 в Катаре.
- Товарищеские матчи, которые проводила сборная - это совсем другое психологическое состояние футболистов. А психология - это главная составляющая для спортсмена. Как бы физически ты ни был готов, если психологически чувствуешь себя тяжело - не сможешь проявить должным образом. Прошлогодний матч с Хорватией? Тот матч тоже не надо брать в расчет. Там команда отталкивалась от счета. Если бы сборная вышла на чемпионат мира, игра была бы поставлена по-другому. Например, в целом отборочном этапе сборная всех под каток укладывала. Утрирую, конечно, но всё же, - передает слова Кухарчука "РБ Спорт
".Сборная России
пропустила Чемпионат мира-2022 в Катаре из-за вызванного политическими причинами неспортивного решения ФИФА об отстранении от всех международных соревнований под своей эгидой, принятом организацией в конце февраля 2022 года. В марте 2022 года наша команда должна была встретиться на своем поле со сборной Польши в стыковом полуфинале за выход на ЧМ, но из-за отстранения этот матч не состоялся.
Ранее, осенью 2021 года, сборная России в отборочном турнире к ЧМ-2022 одержала победы над Кипром (2:0 и 6:0), Мальтой (1:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1), а также набрала 1 очко в двух матчах с будущим бронзовым призером мундиаля сборной Хорватии (0:0, 0:1), что позволило занять в квалификационной группе второе место. Осенью 2022 года наша команда провела три выездных товарищеских встречи с азиатскими сборными, победив Киргизию (2:1) и дважды сыграв вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (0:0 в обоих матчах).