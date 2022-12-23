Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Влут: с Промесом сборная Нидерландов далеко бы забралась на ЧМ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Урала" Рай Влут высказался о пропуске чемпионата мира 2022 голландским нападающим "Спартака" Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"
"В своей нынешней форме Промес бы сделал многое для сборной. Безумно жаль, что ему не удалось сыграть на ЧМ в Катаре. Не мне говорить о решении ван Гала, но с Квинси в составе наша сборная бы забралась далеко", - цитирует футболиста Sport24.

Чемпионат мира 2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов добралась до четвертьфинальной стадии мирового первенства, где в серии пенальти уступила Аргентине. Бело-голубые позднее стали победителями турнира, обыграв в финале команду Франции.

Влут пополнил состав "Урала" в начале сентября. Голландский нападающий сыграл в 5-ти матчах команды в Российской Премьер-лиге и забил 1 гол.


Влут Урал Промес Спартак Сборная Нидерландов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дюков: АФК — нищая конфедерация? Кто там нищий? Катар потратил 220 млрд долларов на ЧМ
Галицкий покинул состав исполкома РФС 1
Булыкин: переход в АФК может создать больше проблем, чем способствовать выходу из сложившейся ситуации эксклюзив
Президент РФС – об УЕФА: мы не видим свет в конце тоннеля, но Россию готова принять АФК 1
Дюков: примем окончательное решение о переходе в АФК 27 декабря 2
Илья Геркус: поддерживаю переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Дюков: подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживает переход в АФК 17
Червиченко: "вонь" перед ЧМ началась с Польши. В АФК что, нет пары таких же "вонючек"? 5 эксклюзив
Г. Иванов – об интересе "Крыльев" к Железнову: никуда мы его не отпустим
Колосков – о заседании исполкома РФС: большинство склоняется к тому, чтобы перейти в АФК 8
Березовский – о Захаряне в сборной России: всем в Армении чуть обидно из-за его выбора
"РБ Спорт": "Крылья Советов" хотят подписать игрока "Урала" Железнова
Березовский: Сперцян дошёл до уровня клубов Германии. Ему срочно нужно в сильный чемпионат
Влут: с Промесом сборная Нидерландов далеко бы забралась на ЧМ 1
Ynet: "Краснодар" ведет переговоры с наставником "Маккаби Тель-Авив" о назначении тренером