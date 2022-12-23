"В своей нынешней форме Промес бы сделал многое для сборной. Безумно жаль, что ему не удалось сыграть на ЧМ в Катаре. Не мне говорить о решении ван Гала, но с Квинси в составе наша сборная бы забралась далеко", - цитирует футболиста Sport24.
Чемпионат мира 2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов добралась до четвертьфинальной стадии мирового первенства, где в серии пенальти уступила Аргентине. Бело-голубые позднее стали победителями турнира, обыграв в финале команду Франции.
Влут пополнил состав "Урала" в начале сентября. Голландский нападающий сыграл в 5-ти матчах команды в Российской Премьер-лиге и забил 1 гол.
Влут: с Промесом сборная Нидерландов далеко бы забралась на ЧМ
Форвард "Урала" Рай Влут высказался о пропуске чемпионата мира 2022 голландским нападающим "Спартака" Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"