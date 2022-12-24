Дюков - о возможном приглашении сборной России на Кубок Азии-2023: некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал

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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможности приглашения сборной России на Кубок Азии-2023.
Фото: Getty Images
- Сможет ли Россия выступить в Кубке Азии в 2023 году в качестве приглашенного гостя? А на основании чего? Там уже прошел справедливый отбор, какие-то команды попали в финальную стадию, какие-то - нет. Разве справедливо взять команду со стороны и отсечь членов АФК? Вне конкурса выступать некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал. Это равнозначно тому, что мы бы начали проводить РПЛ по спортивному принципу, а потом по ходу решили бы взять, например, "Балтику", - передает слова Дюкова Matchtv.ru.

Кубок Азии-2023 должен пройти в Катаре в период с 16 июня по 16 июля 2023 года. Изначально местом проведения турнира был запланирован Китай, но эта страна отказалась от организации Кубка Азии из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем турнира является Катар, выигравший чемпионат стран азиатского континента в 2019 году в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее стало известно, что РФС планирует выйти из состава УЕФА и подать заявку на вступление в АФК, соответствующее решение должно быть принято на заседании Исполкома РФС 27 декабря.

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АФК Кубок Азии Сборная России Дюков
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