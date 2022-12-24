Дюков - на вопрос об участии России в Кубке Америки: почему бы и нет?

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Президент РФС Александр Дюков отреагировал на вопрос о возможности выступления сборной России на Копа Америка.
Фото: РБК
- Стоит ли попробовать сборной России принять участие в Кубке Америки на правах гостя, не меняя свою футбольную конфедерацию, как это делала сборная Катара? Почему бы и нет? Прорабатывался ли такой вариант РФС? Мы решаем задачи по мере поступления. Была задача найти спарринг-партнеров, сейчас мы занимаемся мартом. Будем прорабатывать разные варианты, очень многое будет зависеть от нашего международного календаря, - приводит слова Дюкова Matchtv.ru.

Следующий турнир южноамериканских сборных, входящих в состав КОНМЕБОЛ - Копа Америка, или Кубок Америки - пройдет в 2024 году. Первоначально его должен был проводить Эквадор, который отказался от организации турнира, в настоящий момент место его проведения не определено. В турнире традиционно принимают участие две приглашенных сборных из других конфедераций - так, частыми участниками Копа Америка в прошлом были сборные Мексики и Катара, в 2019 году ими стали команды Катара и Японии. В 2021 году приглашенные участники - Катар и Австралия - отказались от участия в турнире.

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РФС Копа Америка Сборная России Дюков
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