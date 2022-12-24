Канчельскис: только глупый и дилетант скажет, что ЧМ зимой - хорошая идея. Летом бы Аргентина его не выиграла

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о проведении чемпионата мира в зимний период.
Фото: ФИФА
- Я еще перед турниром говорил, что нельзя проводить чемпионат мира в зимнее время. Многие команды попросту не готовы. Обычно дают месяц подготовиться, а сейчас не было времени. Поэтому Германия и Испания провалились. Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой - хорошая идея. Не нужно удивлять. Инфантино вот хотел удивить и что-то там доказать Блаттеру. Доказал. Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Чемпионат мира-2022 в Катаре стал первым мундиалем в истории, который прошел не в традиционные летние месяцы - июнь и июль, а в зимнее время - в ноябре-декабре 2022 года. Это было связано с климатическими условиями места проведения - летом в Катаре слишком жарко для проведения крупного футбольного турнира. Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022, завоевав титул чемпионов мира в третий раз в своей истории, ранее это случалось в 1978 и 1986 годах. Сборная Испании на стадии 1/8 финала уступила будущему полуфиналисту сборной Марокко в серии пенальти (0:0, пен. 3:0). Сборная Германии не смогла выйти из группы с национальными командами Японии, Испании и Коста-Рики.


ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Испании Сборная Германии Канчельскис
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