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При отказе Таиланда восьмой командой на Кубке CAFA с участием сборной России может стать Китай

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По информации источника, сборная Китая может принять участие в чемпионате ассоциации Центральной Азии, который пройдет в июне 2023 года.
Фото: Getty Images
Сборная Китая может принять участие в первом в истории Кубке CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии), сообщают СМИ. По данным источника, это может произойти в случае отказа сборной Таиланда, которая получила приглашение от организаторов турнира.

Ранее стало известно, что сборная России в июне 2023 года сыграет на первом в истории чемпионате CAFA - входящей в АФК ассоциации, объединяющей сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана. Помимо 6 членов CAFA и сборной России, в турнире примет участие еще одна приглашенная сборная - ей с высокой вероятностью станет сборная Таиланда, в настоящее время рассматривающая приглашение организаторов.

Источник: "СЭ"

Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент


Сборная России Сборная Китая
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