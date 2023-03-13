Сборная Китая может принять участие в первом в истории Кубке CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии), сообщают СМИ. По данным источника, это может произойти в случае отказа сборной Таиланда, которая получила приглашение от организаторов турнира.
Ранее стало известно, что сборная России в июне 2023 года сыграет на первом в истории чемпионате CAFA - входящей в АФК ассоциации, объединяющей сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана. Помимо 6 членов CAFA и сборной России, в турнире примет участие еще одна приглашенная сборная - ей с высокой вероятностью станет сборная Таиланда, в настоящее время рассматривающая приглашение организаторов.
Источник: "СЭ"
Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент
При отказе Таиланда восьмой командой на Кубке CAFA с участием сборной России может стать Китай
По информации источника, сборная Китая может принять участие в чемпионате ассоциации Центральной Азии, который пройдет в июне 2023 года.
Фото: Getty Images