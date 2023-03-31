- То, что Матвей недоволен своей игрой, говорит о том, что он сам к себе предъявляет высокие требования. Это дает нам, тренерам, надежду на его дальнейший прогресс. Матвей - талантливый голкипер, хотелось бы, чтобы он реализовал себя в футболе по максимуму. Вратарские ошибки разделяют на две категории: технический брак и неправильное принятие решения. У Матвея было и то и другое. Атаку он начинал очень неплохо, если учесть, что в клубе отступили от прежних принципов розыгрыша мяча от ворот за счет коротких и средних передач. Направление начала атаки он выбирал правильно, - передает слова Кафанова "РБ Спорт".
23 марта сборная России провела в Тегеране выездной товарищеский матч со сборной Ирана, игра завершилась вничью со счетом 1:1. Оба гола соперники забили, реализовав 11-метровые штрафные удары - на 28 минуте отличился Антон Миранчук, на 47 минуте Мехди Тареми сравнял счет. По ходу матча хозяева поя имели значительное игровое преимущество и нанесли по воротам сборной России 22 удара, 7 из которых пришлись в створ - 6 ударов в створ отразил голкипер Матвей Сафонов. Наша команда, в свою очередь, нанесла 5 ударов по воротам Ирана (4 в створ).
26 марта сборная России на своем поле в Санкт-Петербурге победила со счетом 2:0 сборную Ирака, ворота в этой игре защищал Сергегй Песьяков, такая ротация голкиперов была запланирована заранее.
Кафанов: Сафонов с Ираном неплохо начинал атаку, но были и неправильные решения, и технический брак
Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру вратаря Матвея Сафонова в товарищеском матче с Ираном (1:1).
Фото: МатчТВ