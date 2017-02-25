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Исмаили: "Ворскла" – одна из лучших команд Украины

Защитник "Шахтёра" Исмаили рассказал о том, как команда готовится к матчу 19-го тура чемпионата Украины с "Ворсклой".

"Наверняка у соперника будет большое желание хорошо сыграть против нас. Для полтавчан это первая встреча после зимнего перерыва. Тем не менее у нас есть два дня, чтобы полностью восстановиться и быть готовыми. Верю, что все получится. Мы вновь ждем сложной игры. Предстоящий матч будет вовсе не легче первого. "Ворскла" – одна из лучших в нашем чемпионате. Если не будем сконцентрированными, то на поле могут быть неприятные сюрпризы. Однако мы прекрасно понимаем, что собой представляет эта команда, и подготовимся к игре с ней наилучшим образом", – цитирует игрока официальный сайт донецкого клуба.
Теги: Шахтер Ворскла
Вчера, 23:33
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