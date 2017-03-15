Месси и Верратти случайно встретились в Париже

Форвард "Барселоны" Лионель Месси и хавбек "ПСЖ" Марко Верратти случайно встретились в Диснейленде спустя пять дней после победы каталонцев над парижанами со счетом 6:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Mundo Deportivo.Месси получил несколько дней отпуска и прилетел со своей семьей в Париж. Лионель собирался отвлечься от футбольных дел, но в отеле неожиданно столкнулся с Верратти, который также отдыхал со своими родными.По информации СМИ, футболисты поговорили в течение нескольких минут. Во время беседы один из них спросил другого, станет ли тот его партнером по команде в следующем сезоне.