Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Месси и Верратти случайно встретились в Париже

Форвард "Барселоны" Лионель Месси и хавбек "ПСЖ" Марко Верратти случайно встретились в Диснейленде спустя пять дней после победы каталонцев над парижанами со счетом 6:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Mundo Deportivo.

Месси получил несколько дней отпуска и прилетел со своей семьей в Париж. Лионель собирался отвлечься от футбольных дел, но в отеле неожиданно столкнулся с Верратти, который также отдыхал со своими родными.

По информации СМИ, футболисты поговорили в течение нескольких минут. Во время беседы один из них спросил другого, станет ли тот его партнером по команде в следующем сезоне.

"Газета.ру"
Теги: Месси Верратти
Сегодня, 21:21
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Важная новость=)


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.