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Месси и Верратти случайно встретились в Париже
Форвард "Барселоны" Лионель Месси и хавбек "ПСЖ" Марко Верратти случайно встретились в Диснейленде спустя пять дней после победы каталонцев над парижанами со счетом 6:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Mundo Deportivo.
Месси получил несколько дней отпуска и прилетел со своей семьей в Париж. Лионель собирался отвлечься от футбольных дел, но в отеле неожиданно столкнулся с Верратти, который также отдыхал со своими родными.
По информации СМИ, футболисты поговорили в течение нескольких минут. Во время беседы один из них спросил другого, станет ли тот его партнером по команде в следующем сезоне.
"Газета.ру"
Месси получил несколько дней отпуска и прилетел со своей семьей в Париж. Лионель собирался отвлечься от футбольных дел, но в отеле неожиданно столкнулся с Верратти, который также отдыхал со своими родными.
По информации СМИ, футболисты поговорили в течение нескольких минут. Во время беседы один из них спросил другого, станет ли тот его партнером по команде в следующем сезоне.
"Газета.ру"
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