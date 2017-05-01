Футболист "Эмполи" подвергся нападению со стороны болельщиков

Нападающий "Эмполи" Леван Мчедлидзе подвергся нападению со стороны болельщиков своей команды.По информации итальянского издания Il Tirreno, инцидент произошел, когда футболист покидал стадион своей команды после домашнего матча 34-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло", в котором форвард не принимал участия из-за травмы.Источник сообщает, что Мчедлидзе вышел успокоить фанатов, окруживших его автомобиль, после чего получил удар сзади по голове. Затем между болельщиками началась перепалка, которую пресекли сотрудники полиции.