Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Гарри Реднапп продлил на год контракт с "Бирмингемом"

Руководство "Бирмингема" продлило сотрудничество с главным тренером команды Гарри Реднаппом, сообщает официальный сайт клуба. Специалист руководит командой с апреля.

Новый договор с 70-летним специалистом будет действовать еще один год.

Газета.ru
Теги: Реднапп Бирмингем
Сегодня, 13:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.