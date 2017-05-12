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11:58
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
11:00
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
05:50
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
00:11
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Вчера 23:56
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (5)
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (5)
Вчера 23:45
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Вчера 23:07
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (2)
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (2)
Вчера 22:26
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (41)
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (41)
Вчера 22:16
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
Гарри Реднапп продлил на год контракт с "Бирмингемом"
Руководство "Бирмингема" продлило сотрудничество с главным тренером команды Гарри Реднаппом, сообщает официальный сайт клуба. Специалист руководит командой с апреля.
Новый договор с 70-летним специалистом будет действовать еще один год.
Газета.ru
Новый договор с 70-летним специалистом будет действовать еще один год.
Газета.ru
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