Гарри Реднапп продлил на год контракт с "Бирмингемом"

Руководство "Бирмингема" продлило сотрудничество с главным тренером команды Гарри Реднаппом, сообщает официальный сайт клуба. Специалист руководит командой с апреля.Новый договор с 70-летним специалистом будет действовать еще один год.