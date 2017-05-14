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Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе (3)
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Пепе будет зарабатывать в "Интере" 5 млн евро в год
Защитник "Реала" Пепе близок к переходу в "Интер".
Уже летом португалец подпишет с миланским клубом контракт по схеме "2+1". Зарплата же составит €5 млн за сезон, информирует Onda Cero.
Ранее Пепе провел переговоры с руководством черно-синих.
Уже летом португалец подпишет с миланским клубом контракт по схеме "2+1". Зарплата же составит €5 млн за сезон, информирует Onda Cero.
Ранее Пепе провел переговоры с руководством черно-синих.
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