Пепе будет зарабатывать в "Интере" 5 млн евро в год

Защитник "Реала" Пепе близок к переходу в "Интер".



Уже летом португалец подпишет с миланским клубом контракт по схеме "2+1". Зарплата же составит €5 млн за сезон, информирует Onda Cero.



Ранее Пепе провел переговоры с руководством черно-синих.