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Пепе будет зарабатывать в "Интере" 5 млн евро в год

Защитник "Реала" Пепе близок к переходу в "Интер".

Уже летом португалец подпишет с миланским клубом контракт по схеме "2+1". Зарплата же составит €5 млн за сезон, информирует Onda Cero.

Ранее Пепе провел переговоры с руководством черно-синих.
Теги: Пепе Интер
Сегодня, 21:17
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