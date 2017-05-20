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Алишер Усманов готов увеличить предложение по покупке "Арсенала" до 2,3 млрд долларов
Российский бизнесмен Алишер Усманов готов увеличить предложение предпринимателю Стэну Кронке по покупке акций английского футбольного клуба "Арсенал" до 2,3 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.
В феврале 2016 года экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому бизнесмену все свои акции "Арсенала", после чего доля российского предпринимателя в клубе возросла до 30,04%. Главным акционером лондонского клуба является американец Кронке, владеющий 67,05% акций.
В пятницу газета Financial Times сообщила о том, что Усманов предложил Кронке 1,3 млрд за покупку контрольного пакета, однако позднее стало известно, что американец ответил отказом на это предложение, заявив, что "Арсенал" не продается". В связи с этим, по данным The Sun, Усманов намерен увеличить свое предложение до 2,3 млрд.
Первое предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. Российский предприниматель приобрел первые акции "Арсенала" в 2007 году.
В феврале 2016 года экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому бизнесмену все свои акции "Арсенала", после чего доля российского предпринимателя в клубе возросла до 30,04%. Главным акционером лондонского клуба является американец Кронке, владеющий 67,05% акций.
В пятницу газета Financial Times сообщила о том, что Усманов предложил Кронке 1,3 млрд за покупку контрольного пакета, однако позднее стало известно, что американец ответил отказом на это предложение, заявив, что "Арсенал" не продается". В связи с этим, по данным The Sun, Усманов намерен увеличить свое предложение до 2,3 млрд.
Первое предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. Российский предприниматель приобрел первые акции "Арсенала" в 2007 году.
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